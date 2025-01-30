Почему Андрей Панферов покинул Заксобрание и чем он запомнился в Новосибирске

Posted 30 января, 06:23
Published 30 января, 06:23
Modified 30 января, 06:40
Updated 30 января, 06:40
Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов в четверг, 30 января, в ходе очередной сессии регионального парламента сложил полномочия. Он займет пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области. Должность стала вакантной после ухода из жизни Николая Мамулата в сентябре прошлого года.
Панферов — личность неординарная. Подполковник ГРУ в отставке, участник нескольких локальных военных конфликтов, кавалер трех орденов Красной Звезды. В Заксобрание он избирается на протяжении четырех сроков подряд, причем стоит заметить, что в первый раз он получил мандат, как представитель ЛДПР. Но после перешел в «Единую Россию».
«Это яркая фигура в новосибирской политике, пользующая всеобщим уважением, как среди соратников, так и оппонентов. Безусловно, порядочный человек, который не боится брать на себя решение сложных вопросов. Я бы назвал его „самурай новосибирской политики“. Но в этом есть и другая сторона — именно его послали усмирять депутатов новосибирского горсовета, когда они в самом начале возмущались концессией на строительство четвертого моста. Но такое вот понимание самурайского долга — дали приказ, нужно выполнять», — говорит политолог Алексей Мазур.
Панферов часто появлялся в информационном поле, комментируя самые разные вопросы. Но, пожалуй, наиболее широкую известность среди новосибирцев он получил после того, как объявил набор добровольцев в созданный им батальон «Вега» для ведения действия в зоне СВО. Позже он отошел от руководства этим подразделением, однако в декабре 2024 объявил о создании аналогичной структуры БАРС «Орион». Отряд должен быть сформирован до 15 февраля. Неизвестно, отправится ли сам Панферов в его составе в зону боевых действий.
Известен Панферов и своей историко-патриотической деятельностью. Он возглавляет региональное отделение Военно-исторического общества, входит в координационный совет общественного движения «Защитник». Активно выступал в защиту исторического комплекса военного городка, построенного в начале 20 века на территории современного Октябрьского района Новосибирска. При этом жестко критиковал руководство российского Минобороны, обвиняя его в сознательном уничтожении исторических построек.
Звучала со стороны кадрового офицера в отставке и критика действий военного ведомства в ходе СВО. По словам Панферова, в начале военной операции, как и в ходе частичной мобилизации, были допущены ошибки.
На этом фоне участие в конкурсе на должность регионального бизнес-омбудсмена, и победа в нем при отсутствии какой-либо конкуренции выглядит странно.
«Это изгнание, переход на низшую позицию, а вовсе не повышение или политический взлет», — категоричен Алексей Мазур.
Эксперт напоминает — это должность в достаточной степени номинальная, без каких-либо эффективных рычагов на властные или бизнес-структуры. Гораздо чаще можно встретить сообщения о том, что прокуратура выступает в защиту предпринимательского сообщества.
По словам Мазура, уход опытного политика из Заксобрания, где он работал последние 20 лет, может быть следствием внутреннего конфликта в депутатском корпусе. Среди местного политического истеблишмента ходили разные слухи о возможных причинах такого решения, но все эти догадки так и остались слухами. Ни Андрей Панферов, ни его коллеги их не комметировали.
Видение своей будущей работы теперь уже экс-первый вице-спикер описывал так: «Для меня это нечто новое. Постараюсь работать так, чтобы не возникло пересудов о „синекуре“. Предприниматели — это люди, которые добывают себе кусок хлеба знаниями и организационными способностями. Они наполняют государственный бюджет и помогают нашим войскам»
Одной из наиболее вероятных версий кадровых перестановок, по мнению Алексея Мазура, может быть желание действующего председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива обезопасить себя от возможной конкуренции со стороны яркого политика в борьбе за этот пост в следующем созыве регионального парламента.
В пользу такой гипотезы готовит и тот факт, что одновременно с отставкой Андрей Панферова депутаты упразднили и должность первого вице-спикера, которую он занимал. Выборы нового состава Заксобрания Новосибирской области пройдут в сентябре 2025 года.