Почему Андрей Панферов покинул Заксобрание и чем он запомнился в Новосибирске

Панферов часто появлялся в информационном поле, комментируя самые разные вопросы. Но, пожалуй, наиболее широкую известность среди новосибирцев он получил после того, как объявил набор добровольцев в созданный им батальон «Вега» для ведения действия в зоне СВО. Позже он отошел от руководства этим подразделением, однако в декабре 2024 объявил о создании аналогичной структуры БАРС «Орион». Отряд должен быть сформирован до 15 февраля. Неизвестно, отправится ли сам Панферов в его составе в зону боевых действий.