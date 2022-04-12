Мэрия пригрозила эвакуацией электросамокатов с незаконных парковок в Новосибирске

Напомним, также в Новосибирске идет борьба с арендными точками электросамокатов на станции метро "Речной вокзал". Локоть отметил, что помимо станции метро «Речной вокзал», в городе есть еще и другие знаковые места, где необходимо убрать незаконные объекты – в том числе электросамокаты. Например, площадь Калинина, где осенью 2022 года планируется установка стелы «Город трудовой доблести».