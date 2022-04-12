Мэрия пригрозила эвакуацией электросамокатов с незаконных парковок в Новосибирске

Мэрия пригрозила эвакуацией электросамокатов с незаконных парковок в Новосибирске
Мэрия пригрозила эвакуацией электросамокатов с незаконных парковок в Новосибирске
Сегодня, 08:10ГородФото: Атас.инфо
Прокатчики не соблюдают требования от мэрии.

В Новосибирске мэрия заявила о том, что электросамокаты на улицах в Новосибирске начнут эвакуировать. Об этом стало известно сегодня, 12 апреля на аппаратном совещании с мэром Анатолием Локтем.

По словам и.о. начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Дениса Колмакова, владельцы самокатов не платят за использование земли. В мэрии добавили, что транспорт начнут изымать, если кикшеринговые компании будут не соблюдать договоренности.

Так, фирмы не оплачивают арендную плату за землю, которая используется как парковка самокатов. Также компании не оформляют эти земельные участки. В мэрии отметили, что так больше продолжаться не может. Прокатчиков самокатов начнут штрафовать.

Мэрия заявила, что самокаты, которые будут припаркованы на неоплаченных земельных участках, начнут изымать и увозить на штрафстоянки.

Напомним, также в Новосибирске идет борьба с арендными точками электросамокатов на станции метро "Речной вокзал". Локоть отметил, что помимо станции метро «Речной вокзал», в городе есть еще и другие знаковые места, где необходимо убрать незаконные объекты – в том числе электросамокаты. Например, площадь Калинина, где осенью 2022 года планируется установка стелы «Город трудовой доблести».

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