Трехлетний ремонт Гусинобродского шоссе в Новосибирске завершат в сентябре

Ремонтные работы на Гусинобродском шоссе завершатся до конца сентября текущего года. Реконструкция началась еще в 2019 году. Дорожники выполняли работы на участке в 2,2 километра. Подрядчик ООО «Перлит-Строй» объяснил, что ремонт близится к завершению.
Заключительный этап работ подтвердил и мэр города Анатолий Локоть. К последнему 3-му этапу подрядчик преступил еще в 2021 году. Необходимо выполнить асфальтирование и установить водоотводные люки. Добавим, что ремонт Гусинобродского шоссе проводится в рамках программы на федеральном уровне «БКД».