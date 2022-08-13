Улицы превратились в реки: Новосибирск снова затопило проливным дождем

Улицы превратились в реки: Новосибирск снова затопило проливным дождем
Улицы превратились в реки: Новосибирск снова затопило проливным дождем
Сегодня, 20:17ГородАртем ШершневФото: АСТ-54
Центральные магистрали Новосибирска превратились в бурлящие реки после сильного ливня. Показываем, с чем пришлось столкнуться автомобилистам в субботу, 13 августа

Сильный ливень обрушился на Новосибирск в субботу, 13 августа. Городская ливневая канализация в очередной раз не справилась с объемом выпавших осадков. Машины буквально плыли по улицам, получая гидроудары и останавливаясь среди бурлящей воды. Пассажиры автобусов поджимали ноги, чтобы спастись от потока, который врывался в салон, а на стадионе "Спартак" из-за непогоды пришлось прервать футбольный матч "Новосибирск-М" – "Томь-М". Игру остановили на 21 минуте, матч будет заново переигран позже.

Мы собрали для вас это видео из съемок, которые очевидцы разгула стихии разместили в социальных сетях.

Смотрите также, что произошло в Академгородке, который попал под удар стихии 8 августа.

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