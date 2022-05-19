Запретить электросамокаты призвал мэрию Новосибирска депутат Заксобрания Панферов

Напомним, ранее в Новосибирске уже изъяли свыше 70 самокатов за несогласованную парковку. Эта ситуация привела к конфликту между кикшерингом и чиновниками – сообщалось о драках о время рейда. Сегодня мэр Анатолий Локоть даже заявил, что виновные в нападениях будут наказаны.