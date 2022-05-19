Запретить электросамокаты призвал мэрию Новосибирска депутат Заксобрания Панферов

Запретить электросамокаты призвал мэрию Новосибирска депутат Заксобрания Панферов
Запретить электросамокаты призвал мэрию Новосибирска депутат Заксобрания Панферов
19 мая, 14:49ГородФото: atas.info

Депутат Заксобрания Панферов предложил запретить самокаты в Новосибирске

Депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров в очередной раз предложил властям города полностью запретить электросамокаты. Это предложение прозвучало в ходе заседания в мэрии 19 мая.

Вице-спикер при этом уточнил, что не против самокатов, только желает, чтобы муниципалитет навел порядок - регламентировал их использование. Больше всего, как признался депутат, его пугает бешеное движение этого уличного транспорта.

«Молодежь по ночам гоняет на этих самокатах – движение нужно упорядочить. Я не хочу, чтобы дядя килограммов под сто меня на тротуаре задел», - сказал Панферов.

Напомним, ранее в Новосибирске уже изъяли свыше 70 самокатов за несогласованную парковку. Эта ситуация привела к конфликту между кикшерингом и чиновниками – сообщалось о драках о время рейда. Сегодня мэр Анатолий Локоть даже заявил, что виновные в нападениях будут наказаны.

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