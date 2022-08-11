Расчленитель из Новосибирска сел в колонию на 11 лет

Расчленитель из Новосибирска сел в колонию на 11 лет
Расчленитель из Новосибирска сел в колонию на 11 лет
Сегодня, 19:27КриминалЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiКровавая вечеринка
В новогодние праздники 2021 года в Новосибирске произошло жестокое убийство. Компания людей в возрасте собралась отпраздновать вечеринку, где и произошла кровавая расправа. В итоге убийца сел за решетку, - приговор суда.

По данным следствия, мужчины поругались, пока остальные спали. Со злости обвиняемый ударил товарища бутылкой, затем отрезал голову ножом, завернул ее в пакет и выбросил в сугроб. Безголовый труп нашли на утро протрезвевшие друзья.

Убийца же в тот момент скрылся, но его нашли. Обвинительный приговор расчленителю вынесли еще в конце 2021 года, однако он его оспорил. Мужчина аргументировал свою позицию тем, что не убивал знакомого, а дать признательные показания на него давили следователи. В итоге суд оставил приговор в силе – 11 лет колонии.

Напомним, убийца жены главврача искитимской горбольницы покончил с собой в СИЗО. Убийство произошло в сентябре 2020 года. Злоумышленник проник в дом врача и убил его 66-летнюю супругу. Муж обнаружил тело своей жены в крови в собственном доме, привязанной к стулу бельевыми веревками. При этом из квартиры пропали драгоценности, сейф и деньги. Более подробную историю убийства можете прочитать в нашем материале.

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