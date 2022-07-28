Дело возбудили о халатности полиции после убийства девушки в Новосибирске

Дело возбудили о халатности полиции после убийства девушки в Новосибирске
Дело возбудили о халатности полиции после убийства девушки в Новосибирске
28 июля, 16:17КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников отдела полиции № 10 «Советский» в Новосибирске после убийства 17-летней девушки уроженцем Таджикистана. Об этом сообщает СУ СК России по региону 28 июля.

Проверка показала, что полицейские отдела ГУ МВД Советского района недобросовестно исполнили свои обязанности. Это привело к трагедии, а именно убийству несовершеннолетней 27-летним мужчиной.

«Родители заявляли в полицию с ноября 2021 года по июнь 2022 год на подозреваемого, который угрожал их дочери. Участковые проводили проверки, но в результате по всем заявлениям выносили отказ в возбуждении уголовных дел. Это повлекло по неосторожности смерть девушки. Возбуждено дело о халатности сотрудников полиции», - уточнила пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Напомним, ранее истязавший девочку уроженец Таджикистана убил её 14 ударами ножом 26 июля в Нижней Ельцовке. Сегодня его отправили под арест.

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