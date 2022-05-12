Двое человек сгорели во время пожара в дачном доме под Новосибирском

Пожарные обнаружили обгоревшие тела мужчины и неизвестного человека в ходе тушения дачного дома на улице Рабочая в поселке Кудряшовский Новосибирской области 11 мая. Следователи регионального СУ СК России начали проверку по факту их гибели.

Вечером 11 мая в Новосибирском районе загорелась баня и дом. Прибывшие на место специалисты МЧС во время тушения пожара нашли на пепелище тела двух человек. «Кто был второй – неизвестно. Также устанавливается возраст погибших и причины пожара. Началась уголовно-процессуальная проверка», - пояснили в Следкоме. Сейчас следователи назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую проверки. По результатам будут принимать решение о необходимости возбуждения дела. Напомним, в конце апреля в многоквартирном доме по улице Чигорина, 16 в Новосибирске погиб в пожаре мужчина. Его соседей пожарные успели эвакуировать из здания.

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