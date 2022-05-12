Двое человек сгорели во время пожара в дачном доме под Новосибирском

Вечером 11 мая в Новосибирском районе загорелась баня и дом. Прибывшие на место специалисты МЧС во время тушения пожара нашли на пепелище тела двух человек.
«Кто был второй – неизвестно. Также устанавливается возраст погибших и причины пожара. Началась уголовно-процессуальная проверка», - пояснили в Следкоме.
Сейчас следователи назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую проверки. По результатам будут принимать решение о необходимости возбуждения дела.
Напомним, в конце апреля в многоквартирном доме по улице Чигорина, 16 в Новосибирске погиб в пожаре мужчина. Его соседей пожарные успели эвакуировать из здания.