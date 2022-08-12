Выплата к школе на детей в августе 2022: будет или нет – когда станет известно

Правительство РФ назначило выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка к школе из-за пандемии. Таким образом власти хотели помочь семьям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации – многие остались без работы, теряли деньги на больничном и другое. Ещё в то время президент России Владимир Путин пообещал гражданам оказывать всяческие меры поддержки на ежегодно. И так оно было и есть сейчас.
Именно в 2022 году россиянам внепланово проиндексировали пенсии, зарплаты, социальные выплаты и другие пособий, также подняли МРОТ и прожиточный минимум. Так семьи стали получать на детей пособие увеличенное на 10% с этого лета. Власти посчитали, что этого должно хватить гражданам на улучшение своего благосостояния.
Год назад выплату школьникам объявили в июне. А деньги родители начали получать уже в августе. Им как раз хватило времени подготовиться к учебному году.
В связи с повышением ПМ все детские пособия выросли на 10%. Если в прошлом году на карту их родителей начисляли от 6,5 рублей. Сейчас они получают от 7,5 минимум, если доход семьи позволил одобрить специалистам только 50% от ПМ. Некоторые имеют выплату в полном размере, а это свыше 14 000 рублей.
Эксперты отмечают, что именно на эти деньги можно легко собрать ребенка в школу. При этом такие пособия назначаются всем детям школьного возраста (от 3 до 7 лет и от 8 до 17). Однако переводят их разные ведомства – ПФР и Минсоцзащита, но при этом, и те и другие выдаются на одинаковых условиях и в аналогичном размере.
В некоторых регионах действует адресная поддержка нуждающимся семьям с детьми. На неё могут рассчитывать малоимущие и многодетные. Для этого нужно обраться обратиться в местные органы управления.
После за покупку одежды и обуви к школе можно получить компенсацию. В каждом регионе её размер свой.
Напомним, ранее жители Новосибирска создали петицию на Change.org о возвращении выплаты на детей к школе. Ежедневно она набирает более десятки тысяч голосов. Люди жалуются, что им нелегко в этом году собраться к учебе из-за санкций.