Поздравления и открытки на День медика 19 июня 2022 врачам, медсестрам и медработника

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С Днём медика! Пусть работа приносит радость и удовлетворение, пациенты быстро идут на поправку и возвращаются лишь за тем, чтобы ещё раз искренне поблагодарить за помощь. Вы — герои всех времен и народов — вы совершаете подвиги ежедневно: спасая жизни, давая надежду, вселяя веру, борясь с болезнями и даже коварным коронавирусом! Пусть ваше здоровье будет крепким, дух — сильным, а жизнь — счастливой!
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Слава, слава докторам,
Санитаркам, фельдшерам,
Всем медсестрам, окулистам,
Акушерам, протезистам,
Стоматологам и ЛОРам,
Славу мы поем всем хором.
Даже если кто здоров,
Жизнь ведь начал с докторов!
Их заботливые руки
Облегчали мамам муки,
Чтобы мы могли родиться.
Не дай Бог нам простудиться,
Подхватить бронхит иль грипп —
Сразу вспомним мы о них!
Вам про них расскажет каждый,
Как умелы и отважны;
Как окутают вниманьем,
Чтоб улучшить состоянье;
Как борясь за жизнь людей,
Забывают о своей.
Дали клятву Гиппократа,
Ей верны в работе свято.
Слава, слава докторам!
Низко кланяемся вам.
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День медицинского работника — праздник Людей с большой буквы, праздник ангелов на Земле. Без преувеличений! Спасут, исцелят, вселят надежду. Пусть вам несказанно повезёт, пусть непростая работа ежедневно приносит моральное удовлетворения и гордость за выполненный по совести долг!
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Дорогие, уважаемые медики! От всей души и чистого сердца поздравляю вас с прекрасным Днем медицинского работника! Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и вылечиваете, дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться каждому рассвету и новому дню! Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, везение и успехи сопутствовали в вашей важной нелегкой работе. Спасибо за ваш неутомимый труд! Желаю вам крепких сил, самообладания, оптимизма, уважения, почёта и достойного благополучия!
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Лечить людей — профессия такая,
И нет ее почетней и важней,
И с праздником вас этим поздравляя
Мы вам желаем лишь погожих дней.
Жить с каждым днем пусть будет интересней,
И ваши пусть исполнятся мечты,
Когда не будет страха и болезней
А будет жизнь, улыбки и цветы!
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Профессия медицинский работник
Не знает случайных людей.
Она собирает ответственных, честных
И преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге,
И пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги,
И чтобы труд ваш только радость приносил.
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Уважаемые коллеги! Хочу поздравить всех вас с Днем медика, пожелать слаженной работы, доброжелательных и отзывчивых партнеров, искренней дружбы, крепкого здоровья, побольше довольных здоровых пациентов. Пусть в душе всегда будет покой, а близкие и родные дарят лишь положительные эмоции, радуют поддержкой и новыми достижениями.
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Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём медика, так как вы, как никто, заслуживаете самых тёплых пожеланий и искренних слов благодарности. Нам остаётся только догадываться, откуда вы берёте столько сил, чтобы помогать людям справляться с их недугами, преодолевать препятствия в борьбе за здоровье, поддерживать в них позитивный дух. Низкий вам поклон, уважаемые медики, за ваш ежечасный полезный труд!
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Уважаемые, бесценные коллеги, позвольте душевно поздравить вас с профессиональным праздником — Днём медика! Пусть в эти нелёгкие дни борьбы с коронавирусом вас не покидает уверенность в себе. Пусть крепнет уважение и доверие друзей, любовь и понимание близких. Мы обязательно выстоим, ведь врачи — особенные люди. И пусть каждому из нас ещё и немножечко повезёт!
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Всем, кто служит медицине,
От души хотим сказать
Слово главное «Спасибо»
И здоровья пожелать,
Дальше людям помогайте,
Труд зачтется вам сполна,
Никогда не унывайте,
Вам удача лишь нужна!
Напомним, детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко завоевал звание «Врач года-2022». Кривошеенко участвовал в областном конкурсе в преддверии Дня медика. В 2022 году в финал сумели пройти 10 врачей, но звание врача года присудили детскому хирургу.