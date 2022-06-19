Поздравления и открытки на День медика 19 июня 2022 врачам, медсестрам и медработника

Дорогие, уважаемые медики! От всей души и чистого сердца поздравляю вас с прекрасным Днем медицинского работника! Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и вылечиваете, дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться каждому рассвету и новому дню! Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, везение и успехи сопутствовали в вашей важной нелегкой работе. Спасибо за ваш неутомимый труд! Желаю вам крепких сил, самообладания, оптимизма, уважения, почёта и достойного благополучия!