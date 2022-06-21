Под Новосибирском завершили поиски пропавшей 83-летней пенсионерки

Под Новосибирском завершили поиски пропавшей 83-летней пенсионерки
Под Новосибирском завершили поиски пропавшей 83-летней пенсионерки
21 июня, 11:40ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Жительница Бердска Новосибирской области нашла по ориентировке пропавшую 83-летнюю пенсионерку Римму Алексеевну утром 21 июня. Она доставила бабушку к родным.

Пожилая женщина потерялась вчера, 20 июня, в микрорайоне Новый Посёлок под Новосибирском. На её поиски волонтеры собрали экипаж для городской и лесной местности.

Также выслали ориентировки в СМИ и по соцсетям. По приметам и фотографии в прохожей старушке сибирячка Юлия опознала пропавшую Римму.

«Отдельно благодарим Юлию, которая встретила нашу пропавшую», - написали в волонтерской группе «Лиза Алерт».

«Во время поиска мы распространяем информацию в интернете, также делаем расклейку ориентировок. Так на горячую линию поступил звонок от девушки, которая увидела бабушку. Она назвала адрес и на место приехали наши ребята», - рассказала Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски мужчины с татуировкой, который пропал в начале июня.

Материалы по теме:
НовосибирскпоискНовосибирская областьпропал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы