Под Новосибирском завершили поиски пропавшей 83-летней пенсионерки

«Во время поиска мы распространяем информацию в интернете, также делаем расклейку ориентировок. Так на горячую линию поступил звонок от девушки, которая увидела бабушку. Она назвала адрес и на место приехали наши ребята», - рассказала Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.