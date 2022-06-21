Под Новосибирском завершили поиски пропавшей 83-летней пенсионерки

Пожилая женщина потерялась вчера, 20 июня, в микрорайоне Новый Посёлок под Новосибирском. На её поиски волонтеры собрали экипаж для городской и лесной местности.
Также выслали ориентировки в СМИ и по соцсетям. По приметам и фотографии в прохожей старушке сибирячка Юлия опознала пропавшую Римму.
«Отдельно благодарим Юлию, которая встретила нашу пропавшую», - написали в волонтерской группе «Лиза Алерт».
«Во время поиска мы распространяем информацию в интернете, также делаем расклейку ориентировок. Так на горячую линию поступил звонок от девушки, которая увидела бабушку. Она назвала адрес и на место приехали наши ребята», - рассказала Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски мужчины с татуировкой, который пропал в начале июня.