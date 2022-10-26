НЛО не было, выплаты мобилизованным, возвращение Элджея - Новосибирск 25 октября

Новосибирцы заметили в небе над Бердском некий мигающий объект, похожий на тарелку утром 26 октября. Оказалось, сибиряки наблюдали не НЛО, а ракету-носитель «Союз-2.1а».
Частичная мобилизация в Новосибирской области может завершится до конца этой недели, заявил глава региона Андрей Травников.
Житель Новосибирска добровольно вступил в ряды Вооруженных сил РФ, когда его сына мобилизовали для участия в спецоперации на Украине.
Минприроды Новосибирской области разрешило отстрелить 762 диких зверя из-за вспышки трихинеллеза.
Пять сирот из ЛНР попали в семью новосибирского пастора, в которой уже воспитывали 16 детей.
Шквалистый ветер до 20 метров в секунду придет в Новосибирскую область на этой неделе, предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Гигантский микрорайон Клюквенный, ради которого изменили Генплан Новосибирска, может встретить новоселов отсутствием социальной структуры, дорог и транспорта.
Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева заявила, что большинство мобилизованных новосибирцев уже получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей.