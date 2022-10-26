atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

НЛО не было, выплаты мобилизованным, возвращение Элджея - Новосибирск 25 октября

Сегодня, 15:41
Фото: Wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости Новосибирска в среду

Новосибирцы заметили в небе над Бердском некий мигающий объект, похожий на тарелку утром 26 октября. Оказалось, сибиряки наблюдали не НЛО, а ракету-носитель «Союз-2.1а».

Яркий летающий объект заметили в Бердске 26 октября – узнали, что это
Узнать подробнее

Частичная мобилизация в Новосибирской области может завершится до конца этой недели, заявил глава региона Андрей Травников.

Новосибирский губернатор рассказал, когда завершится частичная мобилизация
Узнать подробнее

Житель Новосибирска добровольно вступил в ряды Вооруженных сил РФ, когда его сына мобилизовали для участия в спецоперации на Украине.

В Новосибирске отец пошел вслед за мобилизованным сыном на СВО
Узнать подробнее

Минприроды Новосибирской области разрешило отстрелить 762 диких зверя из-за вспышки трихинеллеза.

Свыше 760 животных отстрелят из-за трихинеллеза в Новосибирской области
Узнать подробнее

Пять сирот из ЛНР попали в семью новосибирского пастора, в которой уже воспитывали 16 детей.

Новосибирская семья пастыря взяла под опеку пять детей из Луганска
Узнать подробнее

Шквалистый ветер до 20 метров в секунду придет в Новосибирскую область на этой неделе, предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Очередной ураган с порывами до 20 м/с скоро накроет Новосибирскую область
Узнать подробнее
Уроженец Новосибирска, рэпер Элджей (Алексей Узенюк), возможно, станет специальным гостем шоу по случаю 60-летия хоккейного клуба “Сибирь”, сообщил Atas.info источник знакомый с процессом подготовки к мероприятию.
Элджея ждут на 60-летии ХК "Сибирь" в Новосибирске
Узнать подробнее

Гигантский микрорайон Клюквенный, ради которого изменили Генплан Новосибирска, может встретить новоселов отсутствием социальной структуры, дорог и транспорта.

Генплан Новосибирска изменили ради жилмассива Клюквенный
Узнать подробнее

Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева заявила, что большинство мобилизованных новосибирцев уже получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей.

Минтруда НСО: 100 тыс. рублей получили большинство мобилизованных
Узнать подробнее
#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Транспорт#Спецоперация#Политика#Происшествия#Итоги дня
Подпишитесь
Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото
Вчера, 21:30
Губернатор Травников дал совет получившему повестку новосибирцу весом 140 кг
Сегодня, 10:42
В Новосибирске отец пошел вслед за мобилизованным сыном на СВО
Сегодня, 11:54
Донос в СК написали коллеги на депутата Терещенко: не так помогает мобилизованным
Вчера, 14:28
Рабочий разбился на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 10:52
Режим базовой готовности в Новосибирской области: штаб принял важные решения
Вчера, 16:21