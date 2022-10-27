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Странные вертолеты, граница с Алтаем, самый длинный каток - 27 октября в Новосибирске

Сегодня, 16:09
Фото: atas.info
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info напоминают главные новости Новосибирска в четверг.

Вечером 26 октября жители Новосибирска заметили в небе вертолеты и очень обеспокоились.

За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты
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Алексей Колмаков стал министром строительства Новосибирской области. До этого он с 2018 года занимал должность заместителя министра, а в 2021 его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минстроя.

Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
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Статус расследования решений о размещении новых мусорных полигонов, которые предполагается построить в Новосибирской области в рамках так называемой "мусорной концессии", повышен до "особо важного".

Отдел по особо важным делам СК займется "мусорной концессией" в Новосибирске
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Брат экс-главы ТУАД Михаила Чуманова Игорь Листопад получил 7 лет колонии за передачу взятки высокопоставленному родственнику.

Брата экс-главы новосибирского ТУАД посадили на 7 лет за передачу взятки
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Депутаты Заксобрания Новосибирской области намерены установить границу между Новосибирской областью и Алтайским краем.

Между Новосибирской областью и Алтайским краем будет установлена граница
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В Новосибирске на Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России.

Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
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Первые праздничные новогодние инсталляции появились на улицах Новосибирска. На площади перед Оперным театром установили ряды громадных снежинок, на пешеходных аллеях Театрального сквера поставили арки с иллюминацией.

Улицы Новосибирска начали украшать к Новому году-2023
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#Общество#Город#Происшествия#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Итоги дня
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