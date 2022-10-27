Странные вертолеты, граница с Алтаем, самый длинный каток - 27 октября в Новосибирске

Вечером 26 октября жители Новосибирска заметили в небе вертолеты и очень обеспокоились.
Алексей Колмаков стал министром строительства Новосибирской области. До этого он с 2018 года занимал должность заместителя министра, а в 2021 его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минстроя.
Статус расследования решений о размещении новых мусорных полигонов, которые предполагается построить в Новосибирской области в рамках так называемой "мусорной концессии", повышен до "особо важного".
Брат экс-главы ТУАД Михаила Чуманова Игорь Листопад получил 7 лет колонии за передачу взятки высокопоставленному родственнику.
Депутаты Заксобрания Новосибирской области намерены установить границу между Новосибирской областью и Алтайским краем.
В Новосибирске на Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России.
Первые праздничные новогодние инсталляции появились на улицах Новосибирска. На площади перед Оперным театром установили ряды громадных снежинок, на пешеходных аллеях Театрального сквера поставили арки с иллюминацией.