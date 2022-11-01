Гробы для мух, призыв срочников, съемные квартиры подешевели - Новосибирск 1 ноября

За ребенком, сбитым единороссом, отправят вертолет и отвезут в областную новосибирскую больницу.
Названы нерадивые дорожные подрядчики, виновные в срыве сроков ремонта новосибирских дорог.
В РФ падает стоимости арендного жилья, это тренд затронул Новосибирск и область.
3 ноября из-за открытия стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» перекроют ряд дорог.
Новосибирским студентам провели мастер-класс по вырезанию гробиков для мух и тараканов.
Озвучен план осеннего призыва. С первого ноября на службу в войска отправятся около двух тысяч новосибирцев.
Андрей Клюзов назначен на пост главы министра региональной политики. Он сменил Игоря Яковлева за год до губернаторских выборов.