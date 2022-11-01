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Гробы для мух, призыв срочников, съемные квартиры подешевели - Новосибирск 1 ноября

Сегодня, 14:59
Фото: Wikimedia
Новосибирск ночью
Журналисты Atas.info собрали главные новости вторника в Новосибирске.

За ребенком, сбитым единороссом, отправят вертолет и отвезут в областную новосибирскую больницу.

Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу
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Названы нерадивые дорожные подрядчики, виновные в срыве сроков ремонта новосибирских дорог.

Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
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В РФ падает стоимости арендного жилья, это тренд затронул Новосибирск и область.

В России упал спрос на аренду жилья, Новосибирск - не исключение
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3 ноября из-за открытия стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести»  перекроют ряд дорог.

Забор из грузовиков выставят на пл. Калинина в Новосибирске – зачем?
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Новосибирским студентам провели мастер-класс по вырезанию гробиков для мух и тараканов.

Студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов
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Озвучен план осеннего призыва. С первого ноября на службу в войска отправятся около двух тысяч новосибирцев.

Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
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Андрей Клюзов назначен на пост главы министра региональной политики. Он сменил Игоря Яковлева за год до губернаторских выборов.

Андрей Клюзов назначен министром региональной политики Новосибирской области
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#Новосибирск#Новосибирская область#Итоги дня#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Депутат Мамонтов переехал ребенка
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Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
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Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
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Студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов
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Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
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Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу
Вчера, 09:56
Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
Вчера, 09:12