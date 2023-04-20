В Новосибирской области нашли велосипед 9-летнего мальчика, пропавшего на прогулке

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По словам местных жителей, велосипед нашли возле реки, передает «АиФ Новосибирск».
Добровольцы и полиция продолжают поиски мальчика, которого последний раз видели, когда он вышел из дома на прогулку.
Водолазы также присутствуют на месте происшествия. Они осматривают реку.
Пропавший 9-летний мальчик был одет в черную куртку с красной полосой, черную шапку и галоши.
Напомним, что ранее в Новосибирской области нашли другого 8-летнего мальчика - ребенок утонул. Он играл с друзьями и провалился под лед.