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В Новосибирской области нашли велосипед 9-летнего мальчика, пропавшего на прогулке

20 апреля 2023, 06:47
Фото: 1MI
Мальчика разыскивают сутки
В Новосибирской области в селе Маслянино был найден велосипед 9-летнего мальчика, который пропал днем 19 апреля.

По словам местных жителей, велосипед нашли возле реки, передает «АиФ Новосибирск».

Добровольцы и полиция продолжают поиски мальчика, которого последний раз видели, когда он вышел из дома на прогулку.

Водолазы также присутствуют на месте происшествия. Они осматривают реку. 

Пропавший 9-летний мальчик был одет в черную куртку с красной полосой, черную шапку и галоши. 

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Напомним, что ранее в Новосибирской области нашли другого 8-летнего мальчика - ребенок утонул. Он играл с друзьями и провалился под лед. 

#Эмилия Губарева#Велосипед#Дети#Пропал#Поиск#Общество#Город#Новосибирская область
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