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В группе ВИС объяснили задержку со строительством поликлиник в Новосибирске

21 мая 2023, 03:31
Фото: vis-group.ru
Все семь поликлиник планируют построить к 2025 году
Отставание от графика возведения лечебных учреждений концессионер называет незначительным и объясняет независящими от строителей обстоятельствами

Как сообщили в пресс-службе группы ВИС, отставание от графика на строительстве поликлиник № 2 и № 7 в Октябрьском районе Новосибирска происходит по независящим от застройщика обстоятельствам.  Проблемы на стройплощадке поликлиники № 2 на улице Татьяны Снежиной, где уже идут финишные отделочные работы, связаны с подключением электрокабеля кабеля 10 кВт. Это зона ответственности ГК «Дискус». Предполагается, что компания выполнит подключение в срок до 1 июля.

Задержка при возведении поликлиники № 7 на улице Пролетарской, где так же работают отделочники, вызвана сезонностью работ по благоустройству. Ликвидировать отставание планируется в ближайшее время.

Ранее прокуратура объявила группе ВИС предостережение в связи с отставанием от намеченных сроков строительства.

Семь поликлиник в рамках государственно-частного партнерства планировалось построить в Новосибирске до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС  сообщили о начале работ на всех 7 объектах. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.

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#Поликлиники#Концессия#Группа ВИС#Город#Новосибирск
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