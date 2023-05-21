Как сообщили в пресс-службе группы ВИС, отставание от графика на строительстве поликлиник № 2 и № 7 в Октябрьском районе Новосибирска происходит по независящим от застройщика обстоятельствам. Проблемы на стройплощадке поликлиники № 2 на улице Татьяны Снежиной, где уже идут финишные отделочные работы, связаны с подключением электрокабеля кабеля 10 кВт. Это зона ответственности ГК «Дискус». Предполагается, что компания выполнит подключение в срок до 1 июля.