Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Как сообщили в пресс-службе группы ВИС, отставание от графика на строительстве поликлиник № 2 и № 7 в Октябрьском районе Новосибирска происходит по независящим от застройщика обстоятельствам. Проблемы на стройплощадке поликлиники № 2 на улице Татьяны Снежиной, где уже идут финишные отделочные работы, связаны с подключением электрокабеля кабеля 10 кВт. Это зона ответственности ГК «Дискус». Предполагается, что компания выполнит подключение в срок до 1 июля.
Задержка при возведении поликлиники № 7 на улице Пролетарской, где так же работают отделочники, вызвана сезонностью работ по благоустройству. Ликвидировать отставание планируется в ближайшее время.
Ранее прокуратура объявила группе ВИС предостережение в связи с отставанием от намеченных сроков строительства.
Семь поликлиник в рамках государственно-частного партнерства планировалось построить в Новосибирске до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года, а в августе 2022 года в пресс-службе ГК ВИС сообщили о начале работ на всех 7 объектах. Стоимость проекта оценивается в 19,5 млрд рублей.