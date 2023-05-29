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Секретное место: целую ванну крупных раков поймал житель Новосибирска

29 мая 2023, 04:28
Фото: ВК/Рыбалка в Новосибирске
Улов рыбака

В Новосибирске местный житель поймал ванну крупных раков в черте города

Новосибирцы начали ловить раков в реке Обь, о чем стало известно из соцсетей.

Житель Новосибирска Максим наловил целую ванную крупных раков, а фотографией улова поделился в ВК-группе «Рыбалка в Новосибирске». Улов он собрал в реке Обь.

«Первый выезд на рака в черте города очень порадовал! Вновь рак начал появляться в наших просторах», — поделился радостью сибиряк.

Горожане начали выпрашивать в комментариях у мужчины информацию о геолокации, так как многие захотели тоже пойти «порыбачить». Однако секретное место автор публикации раскрывать не стал.

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#Эмилия Губарева#Рыба#Рак#Рыбалка#Река#Общество#Город#Новосибирск
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