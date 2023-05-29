Секретное место: целую ванну крупных раков поймал житель Новосибирска

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Житель Новосибирска Максим наловил целую ванную крупных раков, а фотографией улова поделился в ВК-группе «Рыбалка в Новосибирске». Улов он собрал в реке Обь.
«Первый выезд на рака в черте города очень порадовал! Вновь рак начал появляться в наших просторах», — поделился радостью сибиряк.
Горожане начали выпрашивать в комментариях у мужчины информацию о геолокации, так как многие захотели тоже пойти «порыбачить». Однако секретное место автор публикации раскрывать не стал.