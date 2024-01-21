Еще в 74 домах Ленинского района Новосибирска за ночь вернулось тепло

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В Новосибирске на левом берегу в 74 домах запустили теплоснабжение. Об этом сообщили в СГК. Уточняется, что теплоснабжение было восстановлено в ночь с 20 на 21 января для еще 74 домов на левом берегу.
Тем не менее, жители продолжают говорить об отсутствии отопления на улицах Блюхера, 52, Геодезическая, 19, Станиславского, 10, Котовского, 1 и Ватутина, 3.
Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь с 19 на 20 января подача тепла была восстановлена еще в 44 домах на левом берегу.