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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В домах стало теплее

Еще в 74 домах Ленинского района Новосибирска за ночь вернулось тепло

21 января 2024, 05:44
Фото: 1MI
В домах стало теплее
В Новосибирске восстановлено тепло в 74 домах левого берега за ночь, однако на некоторых улицах все еще отсутствует отопление.

В Новосибирске на левом берегу в 74 домах запустили теплоснабжение. Об этом сообщили в СГК. Уточняется, что теплоснабжение было восстановлено в ночь с 20 на 21 января для еще 74 домов на левом берегу.

Тем не менее, жители продолжают говорить об отсутствии отопления на улицах Блюхера, 52, Геодезическая, 19, Станиславского, 10, Котовского, 1 и Ватутина, 3.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь с 19 на 20 января подача тепла была восстановлена еще в 44 домах на левом берегу.

Отопление в Ленинском районе Новосибирска восстановили в 44 домах
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