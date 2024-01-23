С собой взяла собаку: в Новосибирске исчезла женщина в фиолетовом шарфе

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По данным ориентировки, Светлана Какаева пропала в Калининском районе города. Ей 34 года. Она ушла в неизвестном направлении 22 января 2024.
Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Была одета в черный пуховик, синие джинсы, синие сапоги дутыши, горчичную шапку, фиолетовый шарф. С собой у сибирячки была собака мелкой породы.
Если у вас есть информация о местонахождении Светланы, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.