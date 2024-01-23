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Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Женщина пропала в Новосибирске

С собой взяла собаку: в Новосибирске исчезла женщина в фиолетовом шарфе

23 января 2024, 04:20
Фото: ЛизаАлерт
Женщина пропала в Новосибирске

В Новосибирске пропала женщина в горчичной шапке и фиолетовом шарфе

В Новосибирске пропала 34-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи, о чем сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

По данным ориентировки, Светлана Какаева пропала в Калининском районе города. Ей 34 года. Она ушла в неизвестном направлении 22 января 2024.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Была одета в черный пуховик, синие джинсы, синие сапоги дутыши, горчичную шапку, фиолетовый шарф. С собой у сибирячки была собака мелкой породы.

Если у вас есть информация о местонахождении Светланы, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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