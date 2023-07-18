Назван самый криминальный район в Новосибирске в 2023 году

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В МВД назвали самый преступный район Новосибирска. Согласно данным, опубликованным изданием «Прецедент», в 2023 году было зафиксировано множество преступлений в различных районах города.
На первом месте по количеству преступлений оказался Ленинский район, где за этот год было совершено более 2200 нарушений закона. Октябрьский район занял второе место с около 1500 преступлениями, а Кировский район следует за ним с 1200 нарушениями. Самыми безопасными районами оказались Советский и Железнодорожный, где было зарегистрировано всего по 600 преступлений.
Всего за семь месяцев новосибирцы совершили более 13 тысяч преступлений. Большая часть из них связана с кражами, в число которых входит похищение чужого имущества. Было зарегистрировано более 4800 таких случаев.