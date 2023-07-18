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Назван самый криминальный район в Новосибирске в 2023 году

18 июля 2023, 01:49
Фото: 1MI
Опубликован рейтинг криминальных районов города

В Новосибирске в МВД назвали самый криминальный район в 2023 году

Ленинский район является самым криминальным в Новосибирске, где зафиксировано более 2200 преступлений с начала года, по данным областного ГУ МВД.

В МВД назвали самый преступный район Новосибирска. Согласно данным, опубликованным изданием «Прецедент», в 2023 году было зафиксировано множество преступлений в различных районах города.

На первом месте по количеству преступлений оказался Ленинский район, где за этот год было совершено более 2200 нарушений закона. Октябрьский район занял второе место с около 1500 преступлениями, а Кировский район следует за ним с 1200 нарушениями. Самыми безопасными районами оказались Советский и Железнодорожный, где было зарегистрировано всего по 600 преступлений.

Всего за семь месяцев новосибирцы совершили более 13 тысяч преступлений. Большая часть из них связана с кражами, в число которых входит похищение чужого имущества. Было зарегистрировано более 4800 таких случаев.

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#Эмилия Губарева#Преступления#МВД#Криминал#Город#Происшествия#Общество#18+#Новосибирск
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