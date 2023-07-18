Назван самый криминальный район в Новосибирске в 2023 году

На первом месте по количеству преступлений оказался Ленинский район, где за этот год было совершено более 2200 нарушений закона. Октябрьский район занял второе место с около 1500 преступлениями, а Кировский район следует за ним с 1200 нарушениями. Самыми безопасными районами оказались Советский и Железнодорожный, где было зарегистрировано всего по 600 преступлений.