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Женщина пропала в лесу

В Новосибирской области ищут заблудившуюся в лесу 44-летнюю женщину

29 августа 2023, 02:41
Фото: 1MI
Женщина пропала в лесу
В лесной местности Новосибирской области произошел случай, связанный с пропажей женщины. Жительница поселка Факел Революции в Искитимском районе отправилась в лес и не вернулась.
«Пропала Домина (Попова) Ольга Геннадьевна, 44 года, п.Факел Революции, Быстровский сельсовет, Искитимский район, Новосибирская область. 28 августа 2023 года заблудилась в лесу»

В связи с этим, добровольцы спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили о необходимости срочного сбора на поиски 44-летней женщины. Информацию об этом опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Для участия в поисковых работах предлагается собраться у моста перед рекой Каракан. Также указаны координаты для навигации — 54.471120, 82.424906. Сбор планируется начать в 10:00, а затем продолжить в зависимости от готовности участников.

Волонтеры просят взять с собой фонари, батарейки, скотч, репелленты, перекус и горячие напитки. Одеваться следует соответствующе погоде.

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#Общество#Новосибирская область#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт#Искитимский район#Волонтёры
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