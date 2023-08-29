В Новосибирской области ищут заблудившуюся в лесу 44-летнюю женщину

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«Пропала Домина (Попова) Ольга Геннадьевна, 44 года, п.Факел Революции, Быстровский сельсовет, Искитимский район, Новосибирская область. 28 августа 2023 года заблудилась в лесу»
В связи с этим, добровольцы спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили о необходимости срочного сбора на поиски 44-летней женщины. Информацию об этом опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».
Для участия в поисковых работах предлагается собраться у моста перед рекой Каракан. Также указаны координаты для навигации — 54.471120, 82.424906. Сбор планируется начать в 10:00, а затем продолжить в зависимости от готовности участников.
Волонтеры просят взять с собой фонари, батарейки, скотч, репелленты, перекус и горячие напитки. Одеваться следует соответствующе погоде.