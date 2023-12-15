Конференция Путина, отмена SHAMAN'а и выборы мэра — дайджест новостей Новосибирска

Начальника департамента транспорта Новосибирска Константина Васильева увольняют. Отставки Васильева ранее требовали депутаты горсовета. Пример того, что политики и голос народа всё-таки могут добиться отстранения чиновника. Правда, заняло это больше двух лет — хотя, кажется, так мало на этом месте ещё никто не сидел.