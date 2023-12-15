Конференция Путина, отмена SHAMAN'а и выборы мэра — дайджест новостей Новосибирска

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Территорию легендарного завода «Сибсельмаш» застроит столичная компания «Меркас». Atas.Info выяснил, что за застройщик из Москвы придет в Новосибирск. Выяснилось, что место бывшего завода отдадут микропредприятию.
Новосибирцы побили 33-летний рекорд потребления электроэнергии. В начале декабря в городе установились 45-градусные морозы. Рекорд зафиксировали к 18:00 11 декабря. Максимальное потребление составило 3065 МВт при средней температуре воздуха -28,3°C, сообщили в МинЖКХ.
Тарифы ЖКХ в Новосибирске вырастут на 12,7%, в области — на 9,5% с 1 июля 2024. Точные цифры отдельных тарифов ещё не называют — официальное решение будет принято 20 декабря 2023. Однако известно, что цифры будут близкими к предельному уровню.
На ценообразование накануне 14 декабря новосибирец пожаловался на Прямой линии с Владимиром Путиным. Президент обещал разобраться в вопросе.
Начальника департамента транспорта Новосибирска Константина Васильева увольняют. Отставки Васильева ранее требовали депутаты горсовета. Пример того, что политики и голос народа всё-таки могут добиться отстранения чиновника. Правда, заняло это больше двух лет — хотя, кажется, так мало на этом месте ещё никто не сидел.
Пока неизвестно, кто займет расстрельную должность. Дольше четырех лет в этом кресле никто не задерживался.
Анатолий Локоть высказался о своём участии в следующих выборах мэра. 4 декабря городской совет окончательно утвердил новый порядок для кандидатов на пост мэра Новосибирска. Главу города теперь будут выбирать не жители, а депутаты.
Есть вероятность, что больше, мы не увидим Локтя в кресле главы города.
Инвалиды будут отстаивать право бесплатного проезда по четвёртому мосту. Транспортные средства инвалидов не включены в перечень для бесплатного проезда. Областная организация «Всероссийского общества инвалидов» обратится к министру транспорта региона, чтобы получить льготное право.
Atas.Info поговорил с председателем организации Игорем Галл-Савальским.
Концерт SHAMAN'а неожиданно отменили в Новосибирске после его визита в Совфед. На выступления артиста были распроданы все билеты. Когда состоятся шоу пока неизвестно. В феврале у певца также запланирован концерт в Новосибирске.
Анна Кикина, космонавт из Новосибирска, стала героем года, по версии PEOPLETALK-2023.
Анна Кикина — пятая россиянка в космосе. Почти весь прошлый год она провела с экипажем МКС. В интервью изданию она рассказала, что скучает по полетам. В преддверье Нового года она также вспомнила о праздновании на орбитальной станции.
Владимир Путин провел итоговую Прямую линию в 2023 году. Длилась она чуть больше четырех часов. Все это время Atas.Info вел прямую трансляцию и собирал главные высказывания президента.
Во время эфира главе государства поступало немало вопросов от жителей Новосибирска и области. Владимир Путин затронул тему СВО, мобилизации, ценообразования, тарифов ЖКХ, дорог и медицины.
В Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина. Решение об отмене в мэрии города приняли после разговора с сотрудниками полиции. Чтобы не лишать горожан новогоднего настроения, с 23:00 до 02:00 в центре города будет играть праздничная музыка.
Праздничные мероприятия начали отменять во время пандемии, в 2022 году они не состоялись из-за СВО.