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Главные события 11–15 декабря

Конференция Путина, отмена SHAMAN'а и выборы мэра — дайджест новостей Новосибирска

15 декабря 2023, 10:29
Фото: atas.info
Главные события 11–15 декабря
С 11 декабря по 15 декабря в Новосибирске произошло большое количество событий, но больше всего россияне следили за Прямой линии Владимира Путина. Atas.Info публикует еженедельный дайджест о самых главных новостях уходящей недели.

Территорию легендарного завода «Сибсельмаш» застроит столичная компания «Меркас». Atas.Info выяснил, что за застройщик из Москвы придет в Новосибирск. Выяснилось, что место бывшего завода отдадут микропредприятию.

Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
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Новосибирцы побили 33-летний рекорд потребления электроэнергии. В начале декабря в городе установились 45-градусные морозы. Рекорд зафиксировали к 18:00 11 декабря. Максимальное потребление составило 3065 МВт при средней температуре воздуха -28,3°C, сообщили в МинЖКХ.

Новосибирцы побили 33-летний рекорд по потреблению электроэнергии в морозы
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Тарифы ЖКХ в Новосибирске вырастут на 12,7%, в области — на 9,5% с 1 июля 2024. Точные цифры отдельных тарифов ещё не называют — официальное решение будет принято 20 декабря 2023. Однако известно, что цифры будут близкими к предельному уровню.

На ценообразование накануне 14 декабря новосибирец пожаловался на Прямой линии с Владимиром Путиным. Президент обещал разобраться в вопросе.

Тарифы ЖКХ повысят в Новосибирске на 12,7%, в области — на 9,5% с 1 июля 2024
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С формированием тарифов ЖКХ в Новосибирской области разберется Владимир Путин
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Начальника департамента транспорта Новосибирска Константина Васильева увольняют. Отставки Васильева ранее требовали депутаты горсовета. Пример того, что политики и голос народа всё-таки могут добиться отстранения чиновника. Правда, заняло это больше двух лет — хотя, кажется, так мало на этом месте ещё никто не сидел.

Пока неизвестно, кто займет расстрельную должность. Дольше четырех лет в этом кресле никто не задерживался.

За что ругали банкира Васильева на посту главы департамента транспорта Новосибирска
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Анатолий Локоть высказался о своём участии в следующих выборах мэра. 4 декабря городской совет окончательно утвердил новый порядок для кандидатов на пост мэра Новосибирска. Главу города теперь будут выбирать не жители, а депутаты.

Есть вероятность, что больше, мы не увидим Локтя в кресле главы города.

Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска
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Инвалиды будут отстаивать право бесплатного проезда по четвёртому мосту. Транспортные средства инвалидов не включены в перечень для бесплатного проезда. Областная организация «Всероссийского общества инвалидов» обратится к министру транспорта региона, чтобы получить льготное право.

Atas.Info поговорил с председателем организации Игорем Галл-Савальским.

Инвалиды не получили права бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске
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Концерт SHAMAN'а неожиданно отменили в Новосибирске после его визита в Совфед. На выступления артиста были распроданы все билеты. Когда состоятся шоу пока неизвестно. В феврале у певца также запланирован концерт в Новосибирске.

SHAMAN'а отменили: концерты патриотического певца в Новосибирске пройдут в 2024 году
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Анна Кикина, космонавт из Новосибирска, стала героем года, по версии PEOPLETALK-2023.

Анна Кикина — пятая россиянка в космосе. Почти весь прошлый год она провела с экипажем МКС. В интервью изданию она рассказала, что скучает по полетам. В преддверье Нового года она также вспомнила о праздновании на орбитальной станции.

Космонавт из Новосибирска Кикина объявлена героем года-2023 PEOPLETALK-2023
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Владимир Путин провел итоговую Прямую линию в 2023 году. Длилась она чуть больше четырех часов. Все это время Atas.Info вел прямую трансляцию и собирал главные высказывания президента.

Во время эфира главе государства поступало немало вопросов от жителей Новосибирска и области. Владимир Путин затронул тему СВО, мобилизации, ценообразования, тарифов ЖКХ, дорог и медицины.

Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным за первые три часа
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В Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина. Решение об отмене в мэрии города приняли после разговора с сотрудниками полиции. Чтобы не лишать горожан новогоднего настроения, с 23:00 до 02:00 в центре города будет играть праздничная музыка.

Праздничные мероприятия начали отменять во время пандемии, в 2022 году они не состоялись из-за СВО.

Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина
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