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Превышение полномочий

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Октябрь
Бывший глава Росприроднадзора задержан в Новосибирске — в чем причина
Бывший руководитель Росприроднадзора может быть задержан в Новосибирске, о чем информирует Генеральная прокуратура России.
18 октября, 01:44
Сентябрь
Чиновника из Новосибирской области заперли дома после похода в администрацию
Отстраненный от должности глава сельсовета в Новосибирской области теперь под домашним арестом, сообщили в судебном департаменте.
6 сентября, 07:53
Август
Главу новосибирского сельсовета отстранили от должности — в чем он обвиняется
Начальника администрации сельсовета в Новосибирской области отстранили от должности, сообщили в прокуратуре.
29 августа, 06:09
Главу новосибирского сельсовета подозревают в превышении полномочий
Глава одного из сельских советов в Новосибирском районе мог превысить свои полномочия, подробности сообщили в СК.
26 августа, 02:38
Июль
Главу сельсовета в Новосибирской области осудили за махинации с бюджетом
Слишком мягкий приговор бывшему главе Озеро-Карачинского сельсовета не устроил прокуратуру, сообщили в региональном судебном департаменте
17 июля, 11:31
Под уголовное дело попал бывший чиновник мэрии в Новосибирске
В Новосибирске экс-замглавы департамента энергетики и ЖКХ заподозрили в превышении полномочий и занятиях незаконным предпринимательством, следует из сообщения областного Следственного комитета.
10 июля, 12:05
Июнь
Фиктивную закупку на 100 млн вскрыли в учебном заведении Новосибирской области
Закупки проводили по госконтракту, но оборудование фактически не было поставлено, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
4 июня, 11:06
Май
ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову
31 мая, 12:57

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