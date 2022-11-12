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"Похороны" Городецкого, депутат погиб на СВО, лег снег - 11 ноября в Новосибирске

Сегодня, 23:00
Фото: PxHere
Ледяной дракон
Журналисты Atas.info собрали главные новости минувшей пятницы, 11 ноября.

Дизайнер Артемий Лебедев ошибочно похоронил новосибирского экс-мэра Владимира Городецкого.

Дизайнер Лебедев случайно похоронил бывшего мэра Новосибирска Городецкого
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В пятницу, 11 ноября, в Новосибирске выпал снег, судя по прогнозам синоптиков, сугробы уже не растают.

Снег лег в Новосибирске 11 ноября 2022 - он уже не растает
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В Новосибирской области в 2022 году появилось две новые базы донорских органов, всего их сейчас 13. При этом родственников совершеннолетних доноров органов не ставят в известность о пересадке.

Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
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В селе Мамоново Новосибирской области попрощались с членом местного Совета депутатов Дмитрием Шмаковым, он погиб на военной спецоперации.

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
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Мэрия Новосибирска заявила о нехватке около 100 единиц снегоуборочной техники, большая часть автопарка находится на грани полной изношенности.

Увязнем в снегу? Новосибирску не хватает 100 единиц снегоуборочной техники
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Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло рассказал о планах поднять тариф до 35 рублей.

Проезд в метро станет дороже
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Шестилетнего мальчика, попавшего под колеса депутатского кроссовера, выписали домой из Новосибирской областной клинической больницы. По словам мамы ребенка, он все еще жалуется на боли, есть определенные ограничения по движению, требуются массаж и реабилитация.

Мальчика, сбитого депутатом в Татарске, выписали из Новосибирской областной больницы
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Издание НГС опубликовало видео с колонной спецмашины для перевозки заключенных на улице Немировича-Данченко. В начале месяца сообщалось о посещении новосибирских колоний Евгением Пригожиным, связанного с ЧВК "Вагнер". После этого родственники осужденных выходили к воротам исправительных учреждений, протестуя против вербовки их близких в ряды "вагнеровцев".
Поехали! Не менее 7 автозаков прокатились по Новосибирску
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Глава новосибирского Минприроды Евгений Шестернин сообщил, что двух медвежат, которых спасли в пригороде Болотного, отправляют на реабилитацию в Ленинградскую область.

Спасенных в НСО медвежат отправят в реабилитационный центр
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