"Похороны" Городецкого, депутат погиб на СВО, лег снег - 11 ноября в Новосибирске

Дизайнер Артемий Лебедев ошибочно похоронил новосибирского экс-мэра Владимира Городецкого.
В пятницу, 11 ноября, в Новосибирске выпал снег, судя по прогнозам синоптиков, сугробы уже не растают.
В Новосибирской области в 2022 году появилось две новые базы донорских органов, всего их сейчас 13. При этом родственников совершеннолетних доноров органов не ставят в известность о пересадке.
В селе Мамоново Новосибирской области попрощались с членом местного Совета депутатов Дмитрием Шмаковым, он погиб на военной спецоперации.
Мэрия Новосибирска заявила о нехватке около 100 единиц снегоуборочной техники, большая часть автопарка находится на грани полной изношенности.
Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло рассказал о планах поднять тариф до 35 рублей.
Шестилетнего мальчика, попавшего под колеса депутатского кроссовера, выписали домой из Новосибирской областной клинической больницы. По словам мамы ребенка, он все еще жалуется на боли, есть определенные ограничения по движению, требуются массаж и реабилитация.
Глава новосибирского Минприроды Евгений Шестернин сообщил, что двух медвежат, которых спасли в пригороде Болотного, отправляют на реабилитацию в Ленинградскую область.