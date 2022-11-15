Крещение призывников, донос об ЛГБТ, "усатые" курганы - 14 ноября в Новосибирске

Новосибирская мэрия ответит за самоуправство при перекрытии улицы Ленина. Как выяснила прокуратура, улицу закрыли на два дня раньше объявленного срока, не подготовили проект организации дорожного движения на период перекрытия, информация об ограничении опубликовали с нарушениями, а дорожные знаки не соответствовали ГОСТ.
За неделю в Новосибирской области зафиксировали двоих заболевших гриппом. Как заверили в региональном Минздраве, ситуация с ОРВИ пока стабильная – 14 253 случая за минувшую неделю.
Пассажирский автобус попал в тройное ДТП с грузовиками на трассе под Новосибирском, есть пострадавшие.
В министерство культуры НСО донесли о якобы пропаганде ЛГБТ в детском спектакле «Принцесса и людоед». Новосибирцы скандал восприняли неоднозначно и поделились своими «за» или «против» в соцсетях.
Археологи обнаружили "усатые" курганы в Новосибирской области, по их словам, раньше такие комплексы находили только на территории Казахстана и Южного Зауралья
Летом 2022 года закончились полномочия прежнего состава Художественного совета Новосибирска. Членов совета никак об этом не известили, равно как им неизвестно ничего о выборах нового созыва. Однако новый худсовет уже сформирован, и Atas.info узнал его состав.
В Первомайском районе Новосибирска на реке Иня появились желтые пятна, в НГУ его объяснили промышленным выбросом.