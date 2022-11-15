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Крещение призывников, донос об ЛГБТ, "усатые" курганы - 14 ноября в Новосибирске

Сегодня, 21:01
Фото: Wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости понедельника
В храме Академгородка крестили 55 мобилизованных, таинство совершил помощник начальника Новосибирского высшего военного командного училища по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва.
Мобилизованные массово начали креститься под Новосибирском
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Новосибирская мэрия ответит за самоуправство при перекрытии улицы Ленина. Как выяснила прокуратура, улицу закрыли на два дня раньше объявленного срока, не подготовили проект организации дорожного движения на период перекрытия, информация об ограничении опубликовали с нарушениями, а дорожные знаки не соответствовали ГОСТ.

Мэра Новосибирска накажут за самоуправство – в чем он провинился?
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За неделю в Новосибирской области зафиксировали двоих заболевших гриппом. Как заверили в региональном Минздраве, ситуация с ОРВИ пока стабильная – 14 253 случая за минувшую неделю.

Гриппом начали болеть в Новосибирской области – эпидемии не было много лет
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Пассажирский автобус попал в тройное ДТП с грузовиками на трассе под Новосибирском, есть пострадавшие.

Автобус протаранил грузовые автомобили под Новосибирском – 10 пострадавших пассажиров
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В министерство культуры НСО донесли о якобы пропаганде ЛГБТ в детском спектакле «Принцесса и людоед». Новосибирцы скандал восприняли неоднозначно и поделились своими «за» или «против» в соцсетях.

Новосибирцы обсуждают скандал с ЛГБТ-спектаклем для детей в соцсетях
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Археологи обнаружили "усатые" курганы в Новосибирской области, по их словам, раньше такие комплексы находили только на территории Казахстана и Южного Зауралья

“Усатые" курганы нашли в Новосибирской области
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Летом 2022 года закончились полномочия прежнего состава Художественного совета Новосибирска. Членов совета никак об этом не известили, равно как им неизвестно ничего о выборах нового созыва. Однако новый худсовет уже сформирован, и Atas.info узнал его состав.

Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
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В Первомайском районе Новосибирска на реке Иня появились желтые пятна, в НГУ его объяснили промышленным выбросом.

Промышленный выброс? Новосибирцы заметили желтые пятна на Ине
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#Общество#Город#Происшествия#Политика#Экология#Частичная мобилизация#Новосибирск#Новосибирская область#Итоги дня
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В Новосибирске написали донос на спектакль "Принцесса и людоед": подозрение на ЛГБТ
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Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
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Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
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Мэра Новосибирска накажут за самоуправство – в чем он провинился?
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«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
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