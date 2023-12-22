Довыборы, санкции и корейцы: что важного произошло в Новосибирске за неделю

18 декабря завершились довыборы в городской совет депутатов. По итогам мероприятия безоговорочную победу одержали кандидаты от «Единой России» Анастасия Андронова и Александр Быковский. Однако уже на ближайшей сессии коммунист Александр Бурмистров заявил о фальсификации и «дорисовывании» голосов избирателей, что спровоцировало одну из самых жарких дискуссий в горсовете. Получит ли она продолжение, пока неизвестно.