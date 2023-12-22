Довыборы, санкции и корейцы: что важного произошло в Новосибирске за неделю

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Published Сегодня, 13:30
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18 декабря завершились довыборы в городской совет депутатов. По итогам мероприятия безоговорочную победу одержали кандидаты от «Единой России» Анастасия Андронова и Александр Быковский. Однако уже на ближайшей сессии коммунист Александр Бурмистров заявил о фальсификации и «дорисовывании» голосов избирателей, что спровоцировало одну из самых жарких дискуссий в горсовете. Получит ли она продолжение, пока неизвестно.
На смену уволенному с позором начальнику департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева пришла его заместитель Олеся Богомазова. Однако эта должность является непростой, поскольку сибирячку сразу же разгромил в пух и прах Анатолий Локоть. Градоначальника не устроил «резиновый» ответ по уборке улиц во время затяжных снегопадов.
18 декабря Евросоюз ввел двенадцатый пакет санкций против России. В «черный список» попали Новосибирский авиационный завод имени Чкалова и Федеральное казенное предприятие «Анозит». Причиной стало производство дрона «Охотник» и составляющих ракетного топлива.
20 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел итоговую конференцию. Во время нее губернатор достаточно жестко прошелся по «больным» темам: затяжное строительство станции метро «Спортивная», четвертом мосте через Обь и других. В частности, глава региона заявил, что деньги группе «ВИС» выделят только после проведения полномасштабной экспертизы.
Владелец новосибирского Mariott раскрыл проблему апартаментов в интервью Atas.Info
В Новосибирске получило популярность строительство многоэтажных апарт-отелей. Однако владелец Grand Autograph Hotel заявил о многочисленных «подводных камнях» и нежелании строить апартаменты.
В Новосибирске депутаты единодушно лишили академика Асеева звания почетного жителя города. Причиной стали мошеннические махинации с недвижимостью в Академгородке. Ученый стал нерукопожатным для 34 членов горсовета, многие даже воздержались от голосования.
В Новосибирской области наблюдается кадровый «голод» в строительстве. Сибиряки не горят желанием идти на стройки, но власти нашли весьма оригинальное решение. Теперь место строптивых земляков должны занять послушные и исполнительные рабочие из Северной Кореи, привыкшие ко всему. Уже подана заявка на две тысячи человек.
Коммунистическая партия Российской Федерации определилась с кандидатом в президенты на мартовские выборы в 2024 году. Побороться за пост главы государства может Николай Харитонов. Его кандидатуру в числе прочих рассмотрит пленум ЦК КПРФ.
Стоит отметить, что уроженец Усть-Таркского района Новосибирской области и депутат Госдумы с тридцатилетним стажем уже участвовал в президентских выборах 2004 года.
Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть может потерять свой пост из-за многочисленной критики. Многие считают, что кресло займет его нынешний заместитель Анна Терешкова. Однако вице-мэр пока осторожничает и заявляет о выборе между работой и семьей. Сбудутся ли прогнозы, покажет время.
Жители и гости Новосибирска считают город одним из самых уродливых. Преподаватель Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Анна Наволоцкая считает, что для придания областной столице хотя бы приличного фасада, нужно избавиться от точечной застройки невпопад, убрать «кладбищенские» заборы и увеличить число «зеленых» зон. Но прислушаются ли к ней власти?