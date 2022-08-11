Убийца жены главврача умер в СИЗО, медведь растерзал коров, новосибирцы увидят Сатурн

Сегодня, 11 августа 2022 года в Новосибирске и области произошло множество событий, но Atas.info выбрал самые интересные из них. Так, серийный убийца покончил с собой в СИЗО, агрессивный медведь вырвал позвоночник у коровы, а горожане смогут увидеть Сатурн.

Убийца главврача искитимской больницы не дождался приговора и покончил с собой в СИЗО Сегодняшняя новость повергла в шок многих новосибирцев. Еще в 2020 году в Искитиме произошло жесткое убийство – Дмитрий Казаков вломился в дом к женщине и жестоко ее пытал, спрашивая драгоценности. В итоге муж, вернувшийся домой, обнаружил тело своей супруги в крови и привязанное к стулу веревками. Злоумышленника удалось найти не сразу, а лишь в 2021 году, когда тот убил сторожа. Казаков сознался еще в четырех убийствах, а на днях должно было состояться слушание его дела. Сегодня стало известно, что 9 августа подозреваемый покончил с собой в СИЗО. Медведь растерзал стаю коров в Новосибирской области Все произошло в Северном районе региона. Хищник выдрал позвоночник у одной из коров, вторую не менее жестоко растерзал, а третья чудом вырвалась из лап нападавшего и убежала раненая. В итоге Минприроды разрешило отстрелить медведя, так как он потенциально может быть опасен и для людей. На это у охотников есть 3 дня. Сатурн увидят жители Новосибирска с 12 на 13 августа Как рассказали в новосибирском планетарии, завтра ночью в небе над городом можно будет увидеть пик метеорного потока Персеиды – ожидается до 100 метеоров в час. Так что лучше выезжайте за город и вы увидите Сатурн, а также звездопад. Эта ночь будет максимально важна и для астрофотографов, потому что можно будет сфотографировать кольца Сатурна в ярком состоянии. Напомним, при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках социально значимого проекта «Герои #Своих Не Бросаем» на фасадах зданий в честь героев Донбасса – жителей нашего региона появятся муралы, представляющие собой вид монументальной живописи, крупноформатные изображения.

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