Задержана вместе с мужем, а потом арестована на два месяца глава Сузунского района Лилия Некрасова. Чиновницу подозревают в том, что она фиктивно трудоустроила мужа в одно из муниципальных предприятий района. Скандалы, деньги и собственность – читайте в нашем материале, что известно о Лилии Некрасовой. А после ареста стало известно, что на ее заместителя завели сразу два уголовных дела.