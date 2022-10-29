Мы составили краткий дайджест наиболее заметных событий последних дней.
Задержана вместе с мужем, а потом арестована на два месяца глава Сузунского района Лилия Некрасова. Чиновницу подозревают в том, что она фиктивно трудоустроила мужа в одно из муниципальных предприятий района. Скандалы, деньги и собственность – читайте в нашем материале, что известно о Лилии Некрасовой. А после ареста стало известно, что на ее заместителя завели сразу два уголовных дела.
Пока следователи разбираются в деле Некрасовой, восемь анонимных депутатов написали донос в Следком на своего коллегу, депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко. Якобы, он незаконно использует служебный автомобиль для доставки гуманитарных грузов мобилизованным. Абсурд в том, что в организации, где работает Терещенко, вообще нет никаких автомобилей. Сам депутат считает анонимку со стороны коллег местью за оппозиционную деятельность.
Ураганный ветер обрушился на регион: пострадали десятки линий электропередач, сорваны крыши у домов в Новосибирске и области. Сильнее всего пострадало общежитие в Ленинском районе областного центра. Жильцов отселили и обещают выплатить по 100 тысяч рублей компенсации. Уничтоженную шквальным ветром крышу обещают починить в декабре.
Частичное солнечное затмение наблюдали новосибирцы 25 октября. Луна закрыла большую часть солнечного диска. Если вы пропустили это редкое природное явление, то посмотрите наши фотографии, как горожане следили за затмением в Большом планетарии и на берегу Новосибирского водохранилища.
Гигантский микрорайон Клюквенный, ради которого изменили Генплан Новосибирска, может встретить новоселов отсутствием социальной структуры, дорог и транспорта. Детали планируемой стройки планируемой стройки озвучили на неделе в горсовете Новосибирска. Если коротко: инфраструктура и дороги до микрорайона, который займет территорию 207 гектаров и рассчитан более чем на 34 тысячи жителей, у властей не в приоритете. А подробности читайте в нашем материале.
На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. Известно, что протяженность набережной достигает 1,4 км. Прокатиться на коньках там можно уже в декабре-2022. Эта площадка станет главной на время празднования Нового года, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Что касается легендарного фаллического катка у Оперного театра, вице-мэр не стала раскрывать все карты, и будущая форма площадки неизвестна.
Тем временем на улицах города уже стали появляться новогодние инсталляции. А рестораторы и коммерсанты оформили входные группы своих заведений тыквами и черепами, в духе приближающегося праздника Хэллоуин.