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Арест главы района, разгул стихии и солнечное затмение: неделя в Новосибирске

Сегодня, 06:38
Фото: atas.info
Город уже начинает готовиться к Новогому году
Уходящая неделя в Новосибирске и области была богата на громкие события: арестована очередная чиновница, ураган пронесся по нескольким районам области, а Луна закрыла Солнце. Подробности в нашем традиционном обзоре

Мы составили краткий дайджест наиболее заметных событий последних дней.

Глава Сузунского района в СИЗО

Задержана вместе с мужем, а потом арестована на два месяца глава Сузунского района Лилия Некрасова. Чиновницу подозревают в том, что она фиктивно трудоустроила мужа в одно из муниципальных предприятий района. Скандалы, деньги и собственность – читайте в нашем материале, что известно о Лилии Некрасовой. А после ареста стало известно, что на ее заместителя завели сразу два уголовных дела.

Донос на муниципального депутата

Пока следователи разбираются в деле Некрасовой, восемь анонимных депутатов написали донос в Следком на своего коллегу, депутата горсовета Барабинска Константина Терещенко. Якобы, он незаконно использует служебный автомобиль для доставки гуманитарных грузов мобилизованным. Абсурд в том, что в организации, где работает Терещенко, вообще нет никаких автомобилей. Сам депутат считает анонимку со стороны коллег местью за оппозиционную деятельность.

Разрушительный ураган

Ураганный ветер обрушился на регион: пострадали десятки линий электропередач, сорваны крыши у домов в Новосибирске и области. Сильнее всего пострадало общежитие в Ленинском районе областного центра. Жильцов отселили и обещают выплатить по 100 тысяч рублей компенсации. Уничтоженную шквальным ветром крышу обещают починить в декабре.

Солнечное затмение

Частичное солнечное затмение наблюдали новосибирцы 25 октября. Луна закрыла большую часть солнечного диска. Если вы пропустили это редкое природное явление, то посмотрите наши фотографии, как горожане следили за затмением в Большом планетарии и на берегу Новосибирского водохранилища.

Новый громадный микрорайон без инфраструктуры?

Гигантский микрорайон Клюквенный, ради которого изменили Генплан Новосибирска, может встретить новоселов отсутствием социальной структуры, дорог и транспорта. Детали планируемой стройки планируемой стройки озвучили на неделе в горсовете Новосибирска. Если коротко: инфраструктура и дороги до микрорайона, который займет территорию 207 гектаров и рассчитан более чем на 34 тысячи жителей, у властей не в приоритете. А подробности читайте в нашем материале.

Самый длинный каток зальют в придачу к катку-фаллосу

На Михайловской набережной зальют самый длинный каток в России. Известно, что протяженность набережной достигает 1,4 км. Прокатиться на коньках там можно уже в декабре-2022. Эта площадка станет главной на время празднования Нового года, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Что касается легендарного фаллического катка у Оперного театра, вице-мэр не стала раскрывать все карты, и будущая форма площадки неизвестна.

Тем временем на улицах города уже стали появляться новогодние инсталляции. А рестораторы и коммерсанты оформили входные группы своих заведений тыквами и черепами, в духе приближающегося праздника Хэллоуин.

 

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#Город#Новосибирск#Дайджест#Неделя
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