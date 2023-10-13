Война в Израиле и скандальная медицина: главные новости уходящей недели

Лето давно кончилось, и Новосибирск вновь начал стоять в огромных пробках. Правда, с прошлого года они стали только больше, а с наступлением зимы, их можно будет оценивать не на 10 максимальных баллов, а на все 20. Atas.Info подготовил карту проблемных мест и узнал у дорожных экспертов, почему Новосибирск не может справиться с проблемой пробок.