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Главные новости за 8-13 октября

Война в Израиле и скандальная медицина: главные новости уходящей недели

13 октября 2023, 13:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Главные новости за 8-13 октября
Рабочая неделя с 8 по 13 октября оказалась насыщенной на события, как регионального, так и международного характера. О всех важных событиях уходящей недели — в дайджесте Atas.Info.
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Covid-19

Война Израиле началась война. 6 октября боевики ХАМАС начали обстрел соседнего государства. Удары по стране не прекращаются до сих пор. Сейчас там находятся тысячи россиян, в том числе новосибирцев. Кроме того, война между евреями и арабами может сказаться на ходе СВО. Подробнее в подборке новостей:

Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле
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Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
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«Спокойная решимость» — ситуация на севере Израиля глазами журналиста из Новосибирска
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Опять перенесли — в Новосибирске вновь сдвинули срок сдачи Первомайского сквера. Теперь его обещают открыть к 31 октября. При этом мэр Анатолий Локоть надеется, что подрядчик успеет завершить работы к 15 октября. Мы так не думаем.

В Новосибирске назван срок завершения реконструкции Первомайского сквера
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К пятнице 13-е новосибирцы сняли жуткий видеоролик. В нем молодые люди в противогазах обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Что было в том ролике:

В Новосибирске дети в противогазах обратились к Бастрыкину
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Массовый обман от Минздрава раскрыли жители Новосибирской области. Оказалось, что в поликлиниках врачи записывают пациентов на фальшивые приемы, которых на самом деле не было. Сами медики объяснили, почему это делают.

Принудительные услуги. Новосибирцев массово записывают на фальшивые медосмотры
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В Новосибирской области начался топливный кризис. На заправках пропадает бензин. Сначала возник дефицит самого востребованного АИ-95, затем закончился АИ-98. Теперь расходуются запасы АИ-92.

На новосибирских заправках пропадает дешевый бензин АИ-92
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Роскошный особняк за 135 млн рублей выставили на продаже в Новосибирске. Нескромная вилла находится в элитном дачном поселке, где расположились десятки домов, принадлежащих чиновникам, депутатам и сотрудником силовых структур.

Роскошный особняк с бассейном и русской баней продают в Новосибирске за 135 млн
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Полицейского из Новосибирска нашли мертвым в собственной квартире. Предполагается, что это было самоубийство. При мужчине нашли предсмертную записку, в которой он винит своего начальника.

Полицейского похоронили в Новосибирской области — он покончил с собой после дежурства
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Лето давно кончилось, и Новосибирск вновь начал стоять в огромных пробках. Правда, с прошлого года они стали только больше, а с наступлением зимы, их можно будет оценивать не на 10 максимальных баллов, а на все 20. Atas.Info подготовил карту проблемных мест и узнал у дорожных экспертов, почему Новосибирск не может справиться с проблемой пробок.

Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
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Борьба с пандемией в Новосибирской области оказалась напрасной. Вопреки тому, что вакцинацию от COVID-19 рекомендовали проводить каждый год, сделать это теперь будет невозможно. В регионе кончились все запасы вакцины, а новые партии не производятся.

Вакцина от COVID-19 закончилась в Новосибирской области
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Если новости не кажутся такими позитивными, можно от них отвлечься и пройти наш тематический тест. Насколько вы знаете новосибирское метро? Сможете ли угадать станцию по маленькому фрагменту? Проверьте свои знания:

Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?
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