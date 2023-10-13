Война в Израиле и скандальная медицина: главные новости уходящей недели

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
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Updated Сегодня, 13:16
Война Израиле началась война. 6 октября боевики ХАМАС начали обстрел соседнего государства. Удары по стране не прекращаются до сих пор. Сейчас там находятся тысячи россиян, в том числе новосибирцев. Кроме того, война между евреями и арабами может сказаться на ходе СВО. Подробнее в подборке новостей:
Опять перенесли — в Новосибирске вновь сдвинули срок сдачи Первомайского сквера. Теперь его обещают открыть к 31 октября. При этом мэр Анатолий Локоть надеется, что подрядчик успеет завершить работы к 15 октября. Мы так не думаем.
К пятнице 13-е новосибирцы сняли жуткий видеоролик. В нем молодые люди в противогазах обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Что было в том ролике:
Массовый обман от Минздрава раскрыли жители Новосибирской области. Оказалось, что в поликлиниках врачи записывают пациентов на фальшивые приемы, которых на самом деле не было. Сами медики объяснили, почему это делают.
В Новосибирской области начался топливный кризис. На заправках пропадает бензин. Сначала возник дефицит самого востребованного АИ-95, затем закончился АИ-98. Теперь расходуются запасы АИ-92.
Роскошный особняк за 135 млн рублей выставили на продаже в Новосибирске. Нескромная вилла находится в элитном дачном поселке, где расположились десятки домов, принадлежащих чиновникам, депутатам и сотрудником силовых структур.
Полицейского из Новосибирска нашли мертвым в собственной квартире. Предполагается, что это было самоубийство. При мужчине нашли предсмертную записку, в которой он винит своего начальника.
Лето давно кончилось, и Новосибирск вновь начал стоять в огромных пробках. Правда, с прошлого года они стали только больше, а с наступлением зимы, их можно будет оценивать не на 10 максимальных баллов, а на все 20. Atas.Info подготовил карту проблемных мест и узнал у дорожных экспертов, почему Новосибирск не может справиться с проблемой пробок.
Борьба с пандемией в Новосибирской области оказалась напрасной. Вопреки тому, что вакцинацию от COVID-19 рекомендовали проводить каждый год, сделать это теперь будет невозможно. В регионе кончились все запасы вакцины, а новые партии не производятся.
Если новости не кажутся такими позитивными, можно от них отвлечься и пройти наш тематический тест. Насколько вы знаете новосибирское метро? Сможете ли угадать станцию по маленькому фрагменту? Проверьте свои знания: