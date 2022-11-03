Единоросс переехал ребенка, Пригожин, открытие Стеллы - эта неделя в Новосибирске

В Татарске Новосибирской области депутат единоросс на Toyota RAV4 сбил шестилетнего ребенка. У мальчика черепно-мозговая травма и перелом бедра. Депутата выгоняют из партии и предъявляют обвинение по ст 125 УК РФ (оставление в опасности).