Единоросс переехал ребенка, Пригожин, открытие Стеллы - эта неделя в Новосибирске

В Татарске Новосибирской области депутат единоросс на Toyota RAV4 сбил шестилетнего ребенка. У мальчика черепно-мозговая травма и перелом бедра. Депутата выгоняют из партии и предъявляют обвинение по ст 125 УК РФ (оставление в опасности).
Матери и жены заключенных выступают против вербовки родных в ЧВК «Вагнер» и добиваются встречи с руководством колонии.
Инициативная группа жен военных обратились к губернатору Андрею Травникову по поводу тувинских призывников, которые держат в страхе мобилизованных из других регионов в лагере «Гренада» под Бердском.
Андрей Клюзов - новый министр региональной политики Новосибирской области.
Новосибирские студенты научились вырезать гробы для насекомых у преподавателей в Новоколледже.
Гиганты дорожного строительства "Перлит Строй" Коли Кулиджаняна и "СТС Плюс", владельцем которой является Октай Мирза Оглы Гусейнов, оказались виновны в несвоевременном ремонте дорог Новосибирска.
Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил жителей Новосибирска о грядущих метелях.
Архитекторы раскритиковали стелу на площади Калинина.
Трое мобилизованных жителей Новосибирской области ушли в самоволку за несколько дней до отправки в зону спецоперации и пропали.