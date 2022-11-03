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Единоросс переехал ребенка, Пригожин, открытие Стеллы - эта неделя в Новосибирске

Сегодня, 15:17
Фото: wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости этой недели в Новосибирске.

В Татарске Новосибирской области депутат единоросс на Toyota RAV4 сбил шестилетнего ребенка. У мальчика черепно-мозговая травма и перелом бедра. Депутата выгоняют из партии и предъявляют обвинение по ст 125 УК РФ (оставление в опасности).

 

Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
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Матери и жены заключенных выступают против вербовки родных в ЧВК «Вагнер» и добиваются встречи с руководством колонии. 

Против вербовки в ЧВК «Вагнер» вышли родственники заключенных из тогучинской колонии
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Инициативная группа жен военных обратились к губернатору Андрею Травникову по поводу тувинских призывников, которые держат в страхе мобилизованных из других регионов в лагере «Гренада» под Бердском.

«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами
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Андрей Клюзов - новый министр региональной политики Новосибирской области.

Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
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Новосибирские студенты научились вырезать гробы для насекомых у преподавателей в  Новоколледже.

Студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов
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Гиганты дорожного строительства "Перлит Строй" Коли Кулиджаняна и "СТС Плюс", владельцем которой является Октай Мирза Оглы Гусейнов, оказались виновны в несвоевременном ремонте дорог Новосибирска.

Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
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Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил жителей Новосибирска о грядущих метелях.

Жуткий мороз и метели надвигаются на Новосибирск
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Архитекторы раскритиковали стелу на площади Калинина.

"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"
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Трое мобилизованных жителей Новосибирской области ушли в самоволку за несколько дней до отправки в зону спецоперации и пропали.

Трое мобилизованных новосибирцев пропали, возвращаясь из самоволки
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