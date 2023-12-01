Михалков, куриная икра и снежные бабы — что произошло в Новосибирске за неделю

Новосибирцы уже привыкли, что станции метро в городе очень часто не ремонтируются в срок, денег приходится ждать очень долго, а «часы Икс» постоянно переносятся. Но недавно мэрия «порадовала» тем, что аж 180 миллионов рублей, выделенных на обновление Дзержинской линии метрополитена, так и не были использованы.