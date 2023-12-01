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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Новосибирске произошло множество громких событий

Михалков, куриная икра и снежные бабы — что произошло в Новосибирске за неделю

1 декабря 2023, 13:49
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Новосибирске произошло множество громких событий
С 27 ноября по 1 декабря в Новосибирске произошло множество достаточно громких событий. Atas. Info составил традиционный дайджест наиболее ярких событий.

Пять лет «строгача» получил экс-сенатор Владимир Лаптев — давно нашим чиновникам не назначали реальный срок

Бывшему депутату Законодательного собрания и сенатору от Новосибирской области Владимиру Лаптеву суд неожиданно назначил весьма суровое наказание. За дачу взятки, получение взятки и мошенничество политик получил пять лет в колонии строгого режима и штраф в почти 12 миллионов рублей.

Возможно, политик серьезно прогневил своим непорядочным поведением, поскольку до этого давали пусть иногда большой, но «условный» срок.

5 лет «строгача» получил новосибирский экс-сенатор Лаптев за взятки
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Город приобретает праздничный вид — главную новогоднюю елку установили на площади Ленина

В Новосибирске продолжается подготовка к Новому году-2024. В центре города установили главную елку. При этом сейчас праздничное дерево стоит практически рядом с Оперным театром.

Главную новогоднюю елку установили на площади Ленина в Новосибирске
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Никита Михалков посетил Новосибирск — во время визита он предложил назвать улицу в честь композитора Эдуарда Артемьева

Известный кинорежиссер и актер Никита Михалков прибыл в Новосибирск на открытие фестиваля музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада». Во время визита Михалков, лично работавший со знаменитым композитором и уроженцем Новосибирска, предложил назвать улицу в его честь.

Никита Михалков высказался о новосибирском Фестивале им. Эдуарда Артемьева
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180 млн рублей на проектирование строительства метро полгода пролежали нетронутыми — в мэрии не смогли объяснить почему

Новосибирцы уже привыкли, что станции метро в городе очень часто не ремонтируются в срок, денег приходится ждать очень долго, а «часы Икс» постоянно переносятся. Но недавно мэрия «порадовала» тем, что аж 180 миллионов рублей, выделенных на обновление Дзержинской линии метрополитена, так и не были использованы.

Городские власти планируют потратить средства в 2024 году.

Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн. рублей, выделенных на строительство метро
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Икра куриная, отечественная — яйца и птица резко подскочили в цене

В Новосибирской области продолжают дорожать продукты. Куриные яйца и мясо птицы подскочили в цене на 5,9%. Минсельхоз продолжает контролировать ситуацию, но две птицефабрики уже заявили о прекращении производства яиц. Ждем взлета цен дальше.

В Минсельхозе объяснили подорожание курятины на 21% в Новосибирской области
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Стоимость проезда в метро вырастет до 35 рублей цена за поездку может измениться уже с середины декабря

Новосибирцев предупредили о повышении тарифов на проезд в метрополитене. Уже в середине декабря одна поездка обойдется в 35 рублей. При этом горожанам еще повезло, так как метро могло стать «золотым» до 40 рублей.

Стоимость проезда в новосибирском метро намерены поднять до 35 рублей
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Срок сдачи четвертого моста переносят на 2024 год — из-за этого продлевают ограничения движения на двух площадях

В мэрии Новосибирска официально заявили, что четвертый мост через Обь не будет построен в 2023 году. Из-за этого придется перекрыть проезд по ночам по площади Инженера Будагова и продлить те же меры на площади Труда. Что дальше будет, неизвестно…

Локоть: четвертый мост через Обь в Новосибирске не сдадут в 2023 году
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Вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в «Сан-Сити» — ношение оружия объяснил высокой криминогенной обстановкой

В ресторане в ТРЦ «Сан-Сити» открыли стрельбу. Сообщалось, что посетитель ресторана выстрелил из пистолета и стал угрожать людям, пришлось вызвать охранное агентство.

Однако позже выяснилось, что один из сибиряков случайно выстрелил в диван из пневматического пистолета друга. У того с собой куча оружия из-за боязни криминального элемента. Похоже, осень не спешит уходить из города.

Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»
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В Новосибирской области вырастут цены на услуги ЖКХ — повышение произойдет с середины 2024 года

Новосибирцам традиционно повысят тарифы на ЖКХ. Ждать роста цен стоит ближе к лету. А пока нужно подтянуть пояса и меньше тратить воды, так как сильнее всего подорожает именно она.

В Новосибирске взлетят цены на ЖКХ — насколько вырастут тарифы
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Появилась программа празднования Нового года — новосибирцев заставят лепить снежных баб, а во всех парках установят бесплатные туалеты

Мэрия Новосибирска обнародовала программу празднования Нового года-2024. Помимо традиционных мероприятий и карнавальных шествий, власти решили как следует напомнить горожанам о том, что именно областная столица является родиной снежных баб. Сибирякам предлагается лепить снеговиков, дабы отстоять честь родного мегаполиса.

Поскольку Новый год традиционно празднуется с большим количеством напитков, туалеты во всех городских парках будут на этот период бесплатными.

Мэрия Новосибирска представила программу празднования Нового года-2024
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