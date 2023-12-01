Михалков, куриная икра и снежные бабы — что произошло в Новосибирске за неделю

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
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Updated Сегодня, 13:53
Бывшему депутату Законодательного собрания и сенатору от Новосибирской области Владимиру Лаптеву суд неожиданно назначил весьма суровое наказание. За дачу взятки, получение взятки и мошенничество политик получил пять лет в колонии строгого режима и штраф в почти 12 миллионов рублей.
Возможно, политик серьезно прогневил своим непорядочным поведением, поскольку до этого давали пусть иногда большой, но «условный» срок.
В Новосибирске продолжается подготовка к Новому году-2024. В центре города установили главную елку. При этом сейчас праздничное дерево стоит практически рядом с Оперным театром.
Известный кинорежиссер и актер Никита Михалков прибыл в Новосибирск на открытие фестиваля музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада». Во время визита Михалков, лично работавший со знаменитым композитором и уроженцем Новосибирска, предложил назвать улицу в его честь.
Новосибирцы уже привыкли, что станции метро в городе очень часто не ремонтируются в срок, денег приходится ждать очень долго, а «часы Икс» постоянно переносятся. Но недавно мэрия «порадовала» тем, что аж 180 миллионов рублей, выделенных на обновление Дзержинской линии метрополитена, так и не были использованы.
Городские власти планируют потратить средства в 2024 году.
В Новосибирской области продолжают дорожать продукты. Куриные яйца и мясо птицы подскочили в цене на 5,9%. Минсельхоз продолжает контролировать ситуацию, но две птицефабрики уже заявили о прекращении производства яиц. Ждем взлета цен дальше.
Новосибирцев предупредили о повышении тарифов на проезд в метрополитене. Уже в середине декабря одна поездка обойдется в 35 рублей. При этом горожанам еще повезло, так как метро могло стать «золотым» до 40 рублей.
В мэрии Новосибирска официально заявили, что четвертый мост через Обь не будет построен в 2023 году. Из-за этого придется перекрыть проезд по ночам по площади Инженера Будагова и продлить те же меры на площади Труда. Что дальше будет, неизвестно…
В ресторане в ТРЦ «Сан-Сити» открыли стрельбу. Сообщалось, что посетитель ресторана выстрелил из пистолета и стал угрожать людям, пришлось вызвать охранное агентство.
Однако позже выяснилось, что один из сибиряков случайно выстрелил в диван из пневматического пистолета друга. У того с собой куча оружия из-за боязни криминального элемента. Похоже, осень не спешит уходить из города.
Новосибирцам традиционно повысят тарифы на ЖКХ. Ждать роста цен стоит ближе к лету. А пока нужно подтянуть пояса и меньше тратить воды, так как сильнее всего подорожает именно она.
Мэрия Новосибирска обнародовала программу празднования Нового года-2024. Помимо традиционных мероприятий и карнавальных шествий, власти решили как следует напомнить горожанам о том, что именно областная столица является родиной снежных баб. Сибирякам предлагается лепить снеговиков, дабы отстоять честь родного мегаполиса.
Поскольку Новый год традиционно празднуется с большим количеством напитков, туалеты во всех городских парках будут на этот период бесплатными.